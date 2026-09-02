В Мартукском районе вместо аварийной школы построили новое учебное заведение

Учащиеся села Кенсахара Мартукского района начали новый учебный год в новой школе. На месте прежнего здания, построенного в 1967 году и впоследствии признанного аварийным, возвели современную школу на 100 мест.

Строительные работы проводила компания «Nomad». Двухэтажное здание было введено в эксплуатацию 1 сентября, в День знаний.

Сегодня в Кенсахарской средней школе обучаются 123 ученика. В этом году в первый класс приняли 13 детей, еще 7 воспитанников посещают группу предшкольной подготовки. Образовательный процесс обеспечивают 30 педагогов.

В новой школе созданы все необходимые условия для учебного процесса. Здесь оборудованы 9 учебных кабинетов, а также кабинеты информатики, физики, химии, мультимедийный и трудовой кабинеты. Они оснащены современным оборудованием.

Кроме того, в школе имеются спортивный зал, библиотека, столовая и медицинский кабинет.

На церемонии открытия школы аким Мартукского района Медет Ыскаков отметил важность сокращения разрыва в условиях обучения между сельскими и городскими школами и обеспечения равных возможностей для детей.

«До этого дети села Кенсахара обучались в школе, построенной в 1967 году. Сегодня для них создано безопасное и современное образовательное пространство. Это важный проект, которого жители села ждали много лет», – сказал аким района.

Ввод новой школы в эксплуатацию позволит обновить образовательную инфраструктуру села Кенсахара и создать для учащихся условия, соответствующие современным требованиям.