Сегодня на избирательных участках Актобе организованы небольшие ярмарки продовольственных товаров и изделий ручной работы с участием местных предпринимателей.

Горожане могут приобрести мясо птицы, рыбу, мясную и молочную продукцию по ценам ниже рыночных. Такие инициативы направлены на поддержку отечественных товаропроизводителей и развитие местного предпринимательства.

Одна из ярмарок проходит на избирательном участке №541. С ее работой ознакомился аким Актюбинской области Асхат Шахаров. Он пообщался с местными предпринимателями и отметил важность поддержки отечественных производителей.