Сегодня в стране проходят выборы депутатов маслихатов всех уровней. В Актюбинской области в списки избирателей включены 579 141 человек.

Глава региона Асхат Шахаров также принял участие в голосовании. Он посетил избирательный участок №541 и сделал свой выбор.

В Актюбинской области работу по организации избирательного процесса обеспечивает 721 избирательная комиссия. В их числе 14 территориальных, 185 окружных и 522 участковые комиссии. Все избирательные участки открылись в установленное время и приступили к работе.

В интервью представителям средств массовой информации после голосования глава области отметил значение выборов в контексте модернизации политической системы страны.

«1 июля этого года вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Основной закон открыл новый этап модернизации системы государственного управления, повышения ее эффективности и развития местного самоуправления.

Эта избирательная кампания имеет большое значение для нашего региона. Роль маслихатов в системе государственного управления особая. На основе новой Конституции полномочия местных представительных органов будут расширены, а их ответственность при принятии решений, касающихся развития регионов, возрастет.

Вместе с депутатами, которые по итогам сегодняшних выборов получат доверие народа, мы продолжим работу по развитию нашего региона. Главная цель – служить интересам населения и повышать качество жизни жителей.

Работа по материально-техническому оснащению избирательных участков Актюбинской области проведена на должном уровне. Никаких препятствий для того, чтобы граждане могли сделать свой выбор и реализовать конституционное право, нет. В регионе наблюдается высокая активность избирателей. Уверен, что наши земляки, как и прежде, проявят гражданскую ответственность, придут на избирательные участки и сделают свой выбор», – отметил Асхат Шахаров.