В Актюбинской области продолжается уборочная кампания. Вопрос продовольственной безопасности входит в число приоритетов, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.

По данным Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 9 сентября уборочные работы ведутся во всех районах области. Погодные условия благоприятствуют проведению уборочной кампании.

В текущем году площадь уборки зерновых культур в области составляет 435 тысяч гектаров, масличных культур — 84 тысячи гектаров, картофеля и овощебахчевых культур — 6 тысяч гектаров.

На сегодняшний день зерновые убраны с площади 275 тысяч гектаров, что составляет 63 процента от плана. Намолочено 361 тысяча тонн зерна, средняя урожайность составляет 13,2 центнера с гектара.

Общая вместимость зернохранилищ составляет 685 тысяч тонн. Имеющихся мощностей достаточно для хранения всего собранного урожая.

В настоящее время на элеваторах хранится 114 тысяч тонн зерна, или 28 процентов от общей мощности. Кроме того, с нового урожая уже принято 90 тысяч тонн зерна.

Для проведения уборочных работ имеется достаточное количество необходимой сельскохозяйственной техники и дизельного топлива.