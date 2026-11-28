В Актюбинской области продолжается работа по реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению качества жизни населения и газификации населённых пунктов. В текущем году газопроводы подведены к 10 населённым пунктам региона, более 4 тысяч жителей получили доступ к природному газу.

В преддверии 35-летия Независимости Республики Казахстан природный газ подали в село Жеруйык Ушкудукского сельского округа Алгинского района. Таким образом, жители населённого пункта с численностью населения 368 человек получили долгожданное благо. К газовой сети подключены 74 двора, а также социальные объекты села.

По словам жительницы села Бибигуль Алтыбаевой, появление природного газа позволит сократить расходы семьи и сделать повседневную жизнь значительно комфортнее.

«Уголь сейчас стоит недёшево. Раньше мы покупали по 5–6 тонн угля в год. Доставить его тоже было непросто. Теперь, когда в село пришёл газ, надеемся, что в наших домах всегда будет тепло. Самое главное — больше не придётся постоянно носить топливо и выносить золу», — отметила она.

В ходе церемонии запуска газа аким Алгинского района Асланбек Шуйиншалиев поздравил жителей с этим событием и подчеркнул значимость проекта для социально-экономического развития населённого пункта.

В настоящее время уровень газификации населённых пунктов Алгинского района составляет 99,8%.

В целом уровень газификации Актюбинской области достиг 97,5%. По итогам 2025 года газопроводы были подведены к 31 населённому пункту, благодаря чему доступ к природному газу получили 13 тысяч жителей.

В текущем году газификация охватила 10 населённых пунктов в Алгинском, Уилском, Айтекебийском и Мартукском районах. В результате ещё 4 200 человек получили возможность пользоваться природным газом.

В 2027 году планируется подвести газ к 16 населённым пунктам области. Реализация этих проектов позволит обеспечить голубым топливом более 6 тысяч жителей. При выполнении намеченных планов уровень газификации Актюбинской области превысит 98%.