На социальных рынках «Табыс» в городе Актобе началась реализация овощной продукции из стабилизационного фонда. На первом этапе для жителей города подготовлено 10 тонн картофеля, лука и моркови.

В частности, АО «СПК «Актобе» поставило на социальные рынки 7 тонн картофеля, 2 тонны лука и 1 тонну моркови.

Цены на продукцию из стабилизационного фонда составляют:

Картофель — 175 тенге/кг;

Лук — 110 тенге/кг;

Морковь — 179 тенге/кг.

Поставка овощей является частью системной работы, направленной на обеспечение жителей города основными продуктами питания по доступным ценам.

Корпорация продолжит работу по пополнению стабилизационного фонда, закупу востребованной овощной продукции и ее поэтапной поставке на социальные рынки.