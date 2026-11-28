В Актобе на продажу поступили первые 10 тонн овощей из стабилизационного фонда
На социальных рынках «Табыс» в городе Актобе началась реализация овощной продукции из стабилизационного фонда. На первом этапе для жителей города подготовлено 10 тонн картофеля, лука и моркови.
В частности, АО «СПК «Актобе» поставило на социальные рынки 7 тонн картофеля, 2 тонны лука и 1 тонну моркови.
Цены на продукцию из стабилизационного фонда составляют:
Картофель — 175 тенге/кг;
Лук — 110 тенге/кг;
Морковь — 179 тенге/кг.
Поставка овощей является частью системной работы, направленной на обеспечение жителей города основными продуктами питания по доступным ценам.
Корпорация продолжит работу по пополнению стабилизационного фонда, закупу востребованной овощной продукции и ее поэтапной поставке на социальные рынки.