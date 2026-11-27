Открытие специального детского сада «Самғау» стало важным событием для семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями и проживающих в микрорайоне Есет батыр. Теперь рядом с домом работает специализированное дошкольное учреждение, где дети могут получать комплексную помощь, заниматься с профильными специалистами и развиваться в комфортных условиях. Это позволит родителям не тратить время на поездки в разные районы города и получать все необходимые услуги в одном месте.

Особое значение открытие нового детского сада имеет для Гаухар Искаковой, которая вместе с семьей проживает в микрорайоне Есет батыр и воспитывает троих детей с особыми образовательными потребностями. По ее словам, раньше детей приходилось возить в различные коррекционные центры, расположенные в разных частях города. Такие поездки занимали много времени и требовали дополнительных расходов. Теперь все необходимые условия для развития детей и занятий с профильными специалистами созданы рядом с домом.

«У меня трое детей с особыми потребностями. Раньше мне приходилось возить их в платные центры и бассейн. Это доставляло немало неудобств. Кроме того, из-за этого у меня не было возможности работать. Теперь благодаря поддержке Главы государства открылся такой замечательный детский сад, где созданы все необходимые условия. Это большая помощь для нашей семьи, в том числе и с финансовой точки зрения, поскольку все необходимые услуги предоставляются в одном месте. Здесь предусмотрены современные условия для детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, а также с задержкой психического развития. Более того, я сама смогла устроиться сюда воспитателем по своей специальности. От всего материнского сердца выражаю искреннюю благодарность Главе государства за такие возможности и поддержку детей и родителей, оказавшихся в такой же ситуации, как и наша семья», – рассказала Гаухар Искакова.

Свою благодарность выразила и Ляззат Уразгулова, также проживающая в микрорайоне Есет батыр. Она отметила, что открытие детского сада стало большой поддержкой для местных семей.

«От имени всех родителей хочу выразить искреннюю благодарность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву за внимание к детям и поддержку социальных проектов. Благодаря такой поддержке в Актобе открылся специальный детский сад «Самғау». Для наших детей это новые возможности для обучения, развития и общения со сверстниками, а для родителей – уверенность в том, что они получат необходимую заботу и поддержку. Отдельную благодарность хочу выразить всем, кто принимал участие в реализации этого проекта и внес свой вклад в открытие детского сада. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в добрых начинаниях! Пусть наши дети растут счастливыми, окруженными заботой и вниманием!» – пожелала Ляззат Уразгулова.

Отметим, что открытие нового детского сада также позволило трудоустроиться мамам особенных детей. Гаухар Искакова устроилась воспитателем, а Ляззат Уразгулова – заведующей хозяйством.

Таким образом, детский сад «Самғау» не только создает условия для развития и поддержки детей с особыми образовательными потребностями, но и помогает их родителям трудоустроиться, реализовать профессиональные навыки и обрести большую социальную самостоятельность.