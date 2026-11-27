В Актобе ввели в эксплуатацию специальный детский сад «Самғау» на 300 мест для детей с особыми образовательными потребностями, не имеющий аналогов в Казахстане. Современный комплекс построен за счет активов, возвращенных государству, в соответствии с поручением Президента. Новый объект позволит сократить дефицит мест в специализированных дошкольных организациях региона и расширить возможности оказания качественной помощи детям с особыми образовательными потребностями. Стоимость проекта составляет 7,8 млрд теңге.

Торжественное открытие учреждения, расположенного в жилом массиве Есет батыр областного центра, состоялось в преддверии 35-летия Независимости Казахстана. Это первая дошкольная организация в данном микрорайоне, оказывающая специализированную помощь особенным детям.

Ознакомившись с материально-технической базой детского сада и специализированными кабинетами для детей, аким Актюбинской области Асхат Шахаров встретился с родителями и коллективом учреждения. В ходе встречи он отметил, что работа по созданию условий для качественного образования и всесторонней поддержки детей с особыми образовательными потребностями в регионе будет последовательно продолжена.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание созданию равных возможностей для получения каждым ребенком качественного образования, формированию доступной и безопасной среды. Реализация этой политики в регионе – наша ответственность. Важно своевременно выявлять индивидуальные потребности детей, оказывать им необходимую помощь и сопровождать семьи на каждом этапе. Причем такая работа должна быть непрерывной и не прекращаться с переходом детей из детского сада в школу.

В новом дошкольном учреждении воспитатели, специальные педагоги и психологи будут работать в тесном взаимодействии, обеспечивая комплексную коррекционно-педагогическую, психологическую и социальную помощь. Здесь каждый ребенок сможет развиваться с учетом своих возможностей и получать необходимую поддержку», – отметил Асхат Шахаров.

По словам главы региона, за последние два года в области открылись несколько организаций, оказывающих специальную психолого-педагогическую помощь детям. Среди них – психолого-медико-педагогическая консультация, кабинет психолого-педагогической коррекции и специализированные дошкольные организации.

Продолжается работа и по развитию инклюзивного образования. В течение года в области начали работать 30 кабинетов поддержки инклюзивного образования.

Также для областной специальной коррекционной школы построили дополнительный корпус на 150 мест. Еще в одной специализированной школе и детском саду провели капитальный ремонт, обновив материально-техническую базу и оснастив их новым оборудованием.

Строительство детского сада «Самғау» началось в 2025 году и завершилось в ноябре 2026 года. Общая площадь здания превышает 20 тысяч квадратных метров. Строительные работы выполнило ТОО «Казстройподряд».

Как рассказала исполняющая обязанности заведующей детским садом Айкен Нурсейтова, двухэтажный комплекс рассчитан на 24 группы и включает шесть функциональных блоков. Главная особенность учреждения заключается в том, что каждый блок предназначен для определенной категории детей и оборудован с учетом их индивидуальных потребностей.

«Первый блок предназначен для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, второй – для детей с нарушениями зрения. В третьем блоке будут находиться дети с нарушениями речи, в четвертом – с особенностями интеллектуального развития.

В пятом блоке расположены административные и вспомогательные помещения, бассейн, пищеблок, медицинские кабинеты и актовый зал. Шестой блок включает центральный вход, зимний сад с естественным освещением, а также переходную зону, соединяющую все корпуса.

В каждом блоке предусмотрены кабинеты логопеда, сенсорно-релаксационные и Монтессори-кабинеты, музыкально-гимнастические залы, крытые террасы для прогулок в холодное время года и рекреационные пространства для встреч с родителями», – пояснила Айкен Нурсейтова.

Кроме того, в комплексе созданы все условия для укрепления здоровья и развития способностей детей. Здесь оборудованы бассейн, спортивные и музыкальные залы, кабинеты для проведения массажа. Для родителей предусмотрен специальный консультационный пункт.

С воспитанниками будут работать специальные педагоги, дефектологи, логопеды, педагоги-психологи, воспитатели, методисты и инструкторы по физической культуре. Также предусмотрены медицинские специалисты, в том числе невропатолог и психиатр. Общая штатная численность учреждения составляет 202 человека.

Прием детей в «Самғау» начался в начале ноября. На сегодняшний день в детский сад зачислены 168 воспитанников. Всего учреждение рассчитано на 300 детей.

По данным областного управления образования, сегодня в очереди на получение мест в специализированных дошкольных организациях региона состоят 743 ребенка. Из них 740 проживают в Актобе, еще трое – в районах области.