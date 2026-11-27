Еще 42 дома планируют ввести в эксплуатацию в ближайшие десять дней.

В Байганинском районе Актюбинской области 32 семьям, пострадавшим от разрушительного урагана, вручили ключи от новых домов. Жилье построили за счет средств, выделенных из резерва акимата области. Площадь новых домов соответствует размерам прежнего жилья. Кроме того, к домам подвели необходимые инженерно-коммуникационные сети, обеспечили подключение к системам электроснабжения и водоснабжения.

В церемонии вручения ключей принял участие аким Байганинского района Айбек Купенов. Он поздравил новоселов и отметил, что благодаря государственной поддержке пострадавшие от стихийного бедствия семьи получили возможность обрести жилье и вернуться к привычной жизни.

По словам жительницы села Карауылкелды, пенсионерки Турсын Матекбаевой, никто не ожидал, что в обычный летний день произойдет настолько разрушительный ураган.

«Всё произошло одновременно: ураган, дождь, молнии. Мы даже не поняли, что случилось. Дверь сорвало. Ветер буквально разрушил дом, шифер с крыши забросило внутрь. Но мы рады, что остались живы. Сегодня я очень счастлива. От всего материнского сердца благодарю всех, кто принял участие в этом благом деле. Не думали, что в такой короткий срок сможем получить новый дом», – рассказала Турсын Матекбаева.

Напомним, 9 июля в селе Карауылкелды Байганинского района в результате мощного урагана были повреждены 314 жилых домов. Владельцам 220 домов выплатили соответствующую компенсацию. На месте 74 домов, признанных непригодными для проживания, построили новые.

Стихия также нанесла ущерб социальным и предпринимательским объектам. В девяти социальных объектах провели восстановительные работы. Школы и детские сады отремонтировали и ввели в эксплуатацию до 1 сентября. В настоящее время капитальный ремонт продолжается в спортивном комплексе. Завершить работы планируют до конца года.

Кроме того, из чрезвычайного резерва области выделили средства на возмещение ущерба 28 предпринимательским объектам.

В ближайшие десять дней планируется вручить ключи еще от 42 новых домов.