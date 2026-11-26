В Актобе состоялась встреча с региональными спортсменами, которые достойно представили страну на XX летних Азиатских играх и V Азиатских пара играх, показав высокие результаты.

В состав национальной сборной Казахстана для участия в масштабных соревнованиях, прошедших в японских городах Айти и Нагоя, вошли 20 спортсменов из Актюбинской области. Они выступили в девяти видах спорта.

Глава региона Асхат Шахаров поздравил спортсменов, поднявшихся на пьедестал почёта международных соревнований, – Еркингали Буркиталинова, Кадырбека Шынбаева, Ерлика Сертай, Адилета Алмата, Нурканата Ажиканова и Аялу Мереке. Он отметил, что их достижения придают новый импульс развитию спорта в регионе.

Также аким области напомнил, что 9 ноября Глава государства провёл в Акорде встречу со спортсменами, добившимися высоких результатов на международных соревнованиях. Президент подчеркнул, что достижения отечественных атлетов укрепляют авторитет Казахстана на международной арене.

«Вы вошли в число победителей и призёров XX летних Азиатских игр и V Азиатских пара игр. Ваши победы – это гордость Актюбинского региона, результат упорного труда тренеров, надежды родителей и радость всей страны. За каждой медалью стоят годы труда, железная дисциплина и вера в победу», – отметил глава региона.

Особое внимание было уделено достижениям спортсменов, выступавших на Азиатских пара играх. Асхат Шахаров подчеркнул, что их стойкость и сила духа служат примером для всего общества.

В ходе встречи также обсудили работу по развитию спортивной инфраструктуры региона.

За последние три года в области введены в эксплуатацию 37 новых спортивных объектов. Сегодня количество объектов спортивной инфраструктуры региона, без учёта школьных спортивных залов, достигло 770. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 719 объектов.

Работа по поддержке спортсменов, улучшению условий для тренировок и расширению спортивной инфраструктуры будет продолжена.

«Наша цель – не просто воспитывать чемпионов, а сделать спорт частью образа жизни каждой семьи, создать возможности для занятий спортом каждому ребёнку. Мы высоко ценим достижения наших спортсменов и всегда готовы их поддерживать. Успех спортсмена – это и победа его тренера. Поэтому выражаю благодарность всем наставникам, которые ведут своих воспитанников к победам», – сказал аким области.

В завершение встречи спортсменам и их тренерам вручили благодарственные письма акима области. Участники также поделились впечатлениями, рассказали о подготовке к соревнованиям и планах на будущее.

«На Азиатских играх мы особенно остро чувствовали поддержку всего казахстанского народа. Мы побывали на приёме у Главы государства, были удостоены особого внимания. Получить награду из рук Президента – для нас большая честь и огромная ответственность. Благодаря поддержке, которую государство оказывает развитию спорта, молодёжь получает возможность выступать на мировых соревнованиях и осуществлять свои мечты.

Пользуясь случаем, выражаем Вам искреннюю благодарность за поддержку развития спорта в нашем регионе и постоянное внимание к нам», – сказал чемпион XX летних Азиатских игр по фехтованию Ерлик Сертай.

Отметим, что высокие результаты, достигнутые на международных соревнованиях, ещё раз подтвердили значимость системной работы по развитию профессионального и массового спорта в Актюбинской области.