Сельское хозяйство региона демонстрирует положительную динамику. Сегодня в области действуют 5 673 агроформирования. Производительность труда выросла на 27,7% и достигла 10,9 млн тенге на одного работника.

За 10 месяцев 2026 года произведено сельскохозяйственной продукции на 396,1 млрд тенге. На государственную поддержку отрасли в 2026 году предусмотрено 16,5 млрд тенге.

Главная задача — эффективно использовать потенциал региона, наращивать объёмы производства и обеспечивать дальнейшее развитие агропромышленного комплекса.