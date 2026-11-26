Пациент, который на протяжении 30 лет страдает эпилепсией, пенсионер, столкнувшийся с последствиями инсульта, и женщина, которой потребовалось стентирование сосудов. Это истории пациентов, получивших высокотехнологичную нейрохирургическую помощь в Актобе. Всего за два дня врачи провели 10 сложных операций.

20–21 ноября в Актюбинской областной многопрофильной больнице совместно со специалистами Национального центра нейрохирургии из Астаны прошёл двухдневный мастер-класс. В его рамках впервые в регионе провели операцию по имплантации нейростимулятора блуждающего нерва для лечения эпилепсии.

По словам Нурлыбека Хасанова, брата пациента, его родственник страдает эпилепсией уже 30 лет. Несмотря на длительное медикаментозное лечение, необходимого результата добиться не удалось. Специалисты рекомендовали установить нейростимулятор. Операция продолжалась около двух часов и прошла успешно. В настоящее время состояние пациента оценивается как хорошее.

Ещё одной пациентке, Ырзе Жумагалиевой, провели операцию по стентированию сосудов. Она выразила благодарность врачам, которые оказали ей необходимую медицинскую помощь.

«Медицинский персонал нейрохирургического отделения очень приветливый и внимательный. Два раза в день сотрудники интересуются нашим самочувствием, следят за состоянием здоровья и напоминают о своевременном приёме лекарств. Питание и уход тоже на высшем уровне. Перед операцией я очень боялась и всю ночь не могла уснуть. Но сейчас рада, что всё прошло успешно. Огромное спасибо врачам и медсёстрам!» — поделилась пациентка.

Среди прооперированных также был пенсионер, бывший учитель и ветеран Семипалатинского ядерного полигона Абдрахман Асангали. В 2021 году он перенёс инсульт. Позже его стали беспокоить частые головные боли и потемнение в глазах, в связи с чем он обратился за медицинской помощью. После операции состояние пациента улучшилось.

По словам заведующего отделением нейрохирургии Руслана Кажигалиева, все 10 операций, проведённых в течение двух дней, завершились успешно.

Внедрение новых технологий открывает дополнительные возможности для развития высокотехнологичной нейрохирургической помощи в регионе. В 2027 году планируется подготовить врача-эпилептолога и провести имплантацию нейростимуляторов ещё пяти пациентам. Операции будут выполняться бесплатно в рамках ОСМС.