ТОО «КазМунайГаз-Аэро» (дочерняя компания АО НК «КазМунайГаз») обеспечило заправку «в крыло» первого грузового рейса узбекской авиакомпании Fly Khiva в международном аэропорту Актобе. Самолёт выполнил рейс по маршруту Рига – Актобе – Гонконг. В аэропорту Актобе произведена выгрузка груза.

Новый рейс открывает дополнительные возможности для развития международных грузовых перевозок через Казахстан, укрепляя его транзитно-логистический потенциал.

Договор на оказание услуг по авиатопливному обеспечению между КМГ-Аэро и Fly Khiva заключён в январе 2026 года. С этого времени компания обеспечивает заправку воздушных судов авиаперевозчика в международных аэропортах Алматы и Астаны. Обслуживание первого грузового рейса в Актобе стало очередным этапом развития партнёрства.

Данная работа проводится в рамках поручений Главы государства по укреплению транспортно-логистического потенциала Казахстана и развитию страны как ведущего евразийского авиационного хаба.

КМГ-Аэро расширяет сотрудничество с ведущими мировыми авиаперевозчиками, обеспечивая заправку воздушных судов в отечественных аэропортах и способствуя развитию международного авиасообщения страны.

Справочно:

Fly Khiva — авиакомпания Республики Узбекистан, основанная в 2021 году. Перевозчик осуществляет пассажирские и грузовые авиаперевозки, а также чартерные рейсы. Воздушный флот компании включает грузовые самолёты Boeing 767-300 BCF и пассажирские Boeing 757-300.