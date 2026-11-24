В городе Актобе работает новый завод, не имеющий аналогов в Казахстане, по глубокой переработке овечьей шерсти. Предприятие закупает сырье у фермеров Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей и превращает его в готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Инвестиционная стоимость проекта, реализованного ТОО «KazFeltec», составляет 5,3 млрд тенге. Завод введен в эксплуатацию в 2025 году. Его запуск открыл новый рынок сбыта овечьей шерсти для сельхозтоваропроизводителей четырех регионов страны.

Производственная линия оснащена современным технологическим оборудованием. Мощность предприятия позволяет перерабатывать до 3,6 тысячи тонн овечьей шерсти и выпускать до 2,2 тысячи тонн готовых нетканых материалов в год.

Из натурального сырья здесь производят экологически чистые тепло- и звукоизоляционные материалы, востребованные в строительстве, мебельном производстве и других отраслях.

Значимость проекта заключается не только в углубленной переработке сельскохозяйственного сырья и повышении его добавленной стоимости, но и в создании устойчивого канала сбыта для фермеров. Таким образом, предприятие вовлекает хозяйства нескольких регионов в цепочку промышленной переработки продукции животноводства.

В настоящее время продукция завода поставляется на внутренний рынок. В дальнейшем компания планирует выйти на экспортные рынки.