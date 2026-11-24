Очередной кадетский класс под девизом «Жас сақшы – ел қорғаны, Адал азамат – ұлт мақтанышы!» открылся в школе-лицее №27 города Актобе. Проект реализуется совместно с Департаментом полиции Актюбинской области.

В ходе торжественной церемонии учащиеся приняли присягу и получили удостоверения кадетов.

В кадетском классе школьники будут осваивать основы военно-прикладной подготовки, воспитывать в себе дисциплину, уважение к закону, ответственность и патриотизм.

В рамках церемонии открытия состоялись патриотический концерт, показательные выступления по тхэквондо и демонстрация элементов военно-прикладной подготовки.

Открытие кадетских классов – часть системной работы по формированию гражданской позиции подрастающего поколения, повышению правовой культуры и воспитанию ответственности перед страной.