Крупные научные проекты, направленные на охрану здоровья населения, реализуются в Западно-Казахстанском медицинском университете имени Марата Оспанова при поддержке Министерства науки и высшего образования и Министерства здравоохранения. Среди них — четыре грантовых и два программно-целевых научных проекта. Общая стоимость исследований превышает 1 миллиард 813 миллионов теңге.

Основные направления исследований — раннее выявление социально значимых заболеваний, их профилактика и совершенствование методов лечения. В частности, ученые университета разрабатывают новые методы ранней диагностики и профилактики онкологических заболеваний, а также проводят исследования по прогнозированию течения рака желудка.

Кроме того, изучается канцерогенное воздействие радиации и шестивалентного хрома, ведутся научные исследования, направленные на профилактику суицидального поведения среди молодежи.

Особенность научных проектов заключается в том, что их результаты планируется не ограничивать теоретическими разработками, а внедрять в практическую медицину. Это позволит повысить эффективность раннего выявления заболеваний, оценки факторов риска и профилактических мероприятий.

Развитие науки и ориентация научных результатов на решение конкретных проблем региона реализуются в рамках исполнения поручений Главы государства, данных на заседании Национального совета по науке и технологиям 12 апреля 2024 года.

Кроме того, в регионе создан Совет по науке, целью которого является координация работы в данном направлении и укрепление взаимодействия между научным сообществом, государственными органами и производственными предприятиями.

Работа Совета позволит содействовать внедрению научных разработок в производство и социальную сферу, а также направить научный потенциал на решение актуальных проблем региона.

Таким образом, в Актобе наряду с увеличением объемов финансирования научных исследований приоритетное внимание уделяется их практической отдаче и направлению конкретных результатов на улучшение здоровья населения.