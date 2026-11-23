В Актюбинской области продолжается развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Сегодня интернетом обеспечены 298 из 311 сельских населённых пунктов региона. Кроме того, проблемы с мобильной связью устранены на 68 участках с низким уровнем охвата. Об этом сообщил руководитель управления цифровых технологий Асет Отарбаев на аппаратном совещании под председательством акима области Асхата Шахарова.

В настоящее время уровень охвата сельского население интернетом составляет 98,8 процента. До конца года мобильный интернет планируется провести ещё в два села – Кумсай Мартукского района и Сарыбулак Айтекебийского района. Операторы связи уже приступили к установке базовых станций.

Для обеспечения оставшихся малонаселённых сёл интернетом в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан направлено предложение по использованию спутниковых технологий.

Кроме того, в Актюбинской области продолжается поэтапное развитие мобильной связи пятого поколения. На сегодняшний день услуги 5G доступны в Актобе и ещё семи населённых пунктах области.

Всего в регионе функционируют 126 базовых станций 5G. Из них 113 расположены в Актобе, шесть – в Кандыагаше, две – в Хромтау, ещё по одной – в Алге, Бадамше, Мартуке, Шубаркудуке и Кенкияке.

До конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию ещё одну базовую станцию 5G в Шалкаре. Таким образом, высокоскоростной мобильной связью пятого поколения будет обеспечен ещё один районный центр области.

В период с 2024 по 2026 год в регионе выявлено 76 участков с низким уровнем охвата мобильной связью. На сегодняшний день проблемы с качеством связи устранены на 68 из них.

До конца года операторы планируют улучшить качество связи ещё на трёх участках. В частности, ТОО «Кар-Тел» проводит соответствующие работы на двух участках в посёлке Шубаркудук Темирского района, АО «Кселл» – на одном участке в городе Хромтау.

На оставшихся пяти участках продолжаются работы по оформлению земельных участков и получению технических условий. Из них три находятся в Шалкаре, по одному – в Эмбе и Хромтау. За проведение работ отвечают ТОО «Кар-Тел», АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

Местные исполнительные органы оказывают операторам связи содействие в выделении и оформлении земельных участков, а также получении разрешительных документов, необходимых для строительства объектов связи.

В рамках национального проекта «Доступный интернет» в 2026–2027 годах планируется провести волоконно-оптические линии связи в 172 сельских населённых пунктах области, ещё 38 сёл обеспечить спутниковым интернетом.

На сегодняшний день в 56 из 172 запланированных населённых пунктов проложены магистральные кабельные трассы общей протяжённостью 955,61 километра. Работы ведутся в Мартукском, Мугалжарском, Кобдинском и Хромтауском районах.

В 36 населённых пунктах волоконно-оптический кабель протяжённостью 560,7 километра проложен пневматическим способом в защитных трубах. В остальных 20 сёлах работы по прокладке кабеля продолжаются.

При благоприятных погодных условиях до конца года планируется проложить магистральные кабельные трассы ещё в 26 сельских населённых пунктах.

Также вдоль автомобильных дорог республиканского значения ведётся строительство 17 антенно-мачтовых сооружений. На сегодняшний день работы начаты на семи объектах. На двух объектах в Кобдинском и Шалкарском районах проводятся земляные работы и заливка бетонных фундаментов. На остальных пяти площадках проведены обследования в рамках подготовки к началу строительства.

Подводя итоги обсуждения, аким области Асхат Шахаров подчеркнул, что развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение населения качественным интернетом остаются важными задачами региона.

Глава государства определил цифровую трансформацию одним из приоритетных направлений развития страны, поставив конкретные задачи по сокращению цифрового неравенства, обеспечению населения качественным интернетом, цифровизации государственных услуг и внедрению технологий искусственного интеллекта.

В этой связи управлению цифровых технологий поручено совместно с операторами связи ускорить работу по обеспечению сельских населённых пунктов высокоскоростным интернетом и наладить постоянный мониторинг качества интернет-соединения.

Акимам районов и городов необходимо усилить взаимодействие с операторами связи, обеспечить своевременное выделение земельных участков для прокладки сетей и подготовку необходимой инженерной инфраструктуры.

Отдельное внимание поручено уделить обеспечению качественным интернетом школ, больниц и других социальных объектов, повышению цифровой грамотности учащихся и обучению основам искусственного интеллекта.

«Качественное и своевременное исполнение задач, поставленных Главой государства, – наша общая ответственность. Поэтому каждое поручение должно быть обеспечено конкретным результатом», – подчеркнул Асхат Шахаров.