В местности Ащыағар Байганинского района построен новый мост взамен прежнего, который неоднократно размывало во время весенних паводков, создавая серьёзные трудности для местных жителей. В ближайшие дни объект будет введён в эксплуатацию.

Мост расположен на 34-м километре автомобильной дороги областного значения «Қарауылкелді – Алтай батыр – Миялы – Оймауыт». Он обеспечивает транспортную связь между сёлами Оймаут, Миялы и Баршакум, где проживают более 1 700 человек.

В течение последних трёх лет весенние паводки неоднократно приводили к разрушению старого моста, из-за чего прерывалось транспортное сообщение между населёнными пунктами. Это создавало трудности для жителей при повседневных поездках, посещении социальных объектов и получении необходимых услуг.

Для решения проблемы, неоднократно поднимавшейся местными жителями, были выделены бюджетные средства. В 2024 году разработана проектная документация нового моста, а в 2026 году начались строительные работы.

Подрядная организация ТОО «Lider Invest Group» полностью завершила бетонирование водопропускной части моста и устройство шкафных стенок, а также установила пролётные балки.

Длина нового сооружения составляет 29 метров, ширина – 12 метров. На сегодняшний день основные строительные работы завершены. В ближайшие дни мост будет полностью введён в эксплуатацию.

Открытие нового моста обеспечит безопасное и бесперебойное транспортное сообщение для тысяч жителей Оймауыта, Миялы и Баршақұм. Главное – будет решена многолетняя проблема, которая особенно остро проявлялась в период весенних паводков.