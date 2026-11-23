В Актобе мясо местного производства продолжает поступать в торговые точки города по социально доступной цене. Еженедельно реализуется 3–4 тонны продукции. Стоимость одного килограмма составляет 2 780 тенге.

Один из основных поставщиков – крестьянское хозяйство «Реймкул», которое самостоятельно выращивает крупный и мелкий рогатый скот. Прямые поставки от производителя в торговые сети позволяют сократить количество посредников и сохранять доступную стоимость продукции. Оптовая цена поставки составляет 2 600 тенге за килограмм.

В настоящее время мясо поставляется в девять торговых точек сетей «Анвар» и «Дина». Еженедельно в эти магазины направляется около двух тонн продукции. Еще одна тонна поступает в социальные магазины «Табыс». Остальной объем реализуется на сельскохозяйственных ярмарках в микрорайоне Есет батыра и на рынках «Алтай».

Поставка продукции в торговые точки начинается с 6:00 утра. Это позволяет своевременно обеспечивать магазины мясом и поддерживать его постоянное наличие на прилавках.

Особое внимание уделяется не только доступности цен, но и качеству и безопасности продукции. На убойном пункте соблюдаются ветеринарно-санитарные требования. После завершения рабочего дня, с 17:00, проводится полная санитарная обработка производственных помещений. Перед началом работы на следующий день помещения повторно очищаются и подготавливаются.

После убоя туши и внутренние органы животных проходят ветеринарный осмотр. Специалисты тщательно проверяют органы, в том числе печень и селезенку. Проводятся лабораторные исследования, по результатам которых оформляются необходимые ветеринарные документы. Все сведения вносятся в республиканскую информационную систему WebLab.

Только после прохождения ветеринарного контроля на мясо наносится специальное клеймо, после чего оно направляется в холодильные камеры для хранения. Таким образом, подтверждается безопасность продукции и обеспечивается контроль за ее дальнейшей реализацией.