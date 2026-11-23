В Актобе продолжается работа по обеспечению жителей доступными сельскохозяйственными продуктами. На очередной ярмарке мясо, молочную продукцию и овощи продавали на 15–20% дешевле рыночных цен.

На этот раз торговая площадка была организована на коммунальном рынке «Табыс». Свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители Айтекебийского, Мугалжарского и Каргалинского районов.

На продажу выставили 3,8 тонны мяса, более 1,2 тонны молочной продукции и 1 тонну овощей. Кроме того, жителям города предложили товары, произведённые в рамках проекта «Ауыл аманаты».

Как отмечают организаторы, такие ярмарки позволяют местным производителям реализовывать продукцию напрямую потребителям, а горожанам — приобретать качественные продукты питания по выгодным ценам.

Сельскохозяйственные ярмарки в рамках республиканской концепции «Дала дәмі» будут проводиться каждую субботу до конца 2026 года. Инициатива направлена на обеспечение продовольственной безопасности, поддержание ценовой стабильности и поддержку отечественных товаропроизводителей.