По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева возвращенные государству активы направляются на решение социальных и инфраструктурных вопросов страны. За счет средств Специального государственного фонда в регионах финансируется строительство социальных объектов, направленных на повышение качества жизни населения.

В их числе – дополнительные корпуса, которые строятся при больницах Хромтауского, Шалкарского и Мугалжарского районов Актюбинской области.

Так, в новом корпусе Хромтауской районной больницы разместятся операционный блок, палаты реанимации и интенсивной терапии, инсультный центр, отделение реабилитации и кабинет МРТ. Также предусмотрены отдельные входы для пациентов, поступающих в плановом и экстренном порядке.

Новый корпус Шалкарской районной больницы будет рассчитан на 93 койко-места. Медицинское учреждение оснастят новым оборудованием, здесь начнут работу дополнительные отделения. Кроме того, планируется создание новых рабочих мест.

Аналогичный проект реализуется и в городе Кандыагаш – административном центре Мугалжарского района. Ввод нового объекта позволит повысить доступность медицинской помощи не только для жителей района, но и для населения Темирского, Байганинского и Уилского районов.

После завершения строительства всем трем медицинским учреждениям будет присвоен статус межрайонных центральных больниц. Это позволит жителям получать специализированную медицинскую помощь и проходить сложную диагностику ближе к месту проживания.