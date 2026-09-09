145 молодых педагогов пополнили сельские школы Актюбинской области

С начала нового учебного года в сельские школы Актюбинской области пришли 145 молодых педагогов. Специалисты начали работу во всех районах региона, пополнив педагогические коллективы районных школ.

Больше всего молодых учителей приняли школы Айтекебийского района — сюда прибыли 36 специалистов. В Мартукском районе к работе приступили 19 педагогов, в Байганинском — 15, в Темирском — 14.

Еще 13 молодых специалистов выбрали школы Каргалинского района. По 12 педагогов начали работу в Мугалжарском и Уилском районах. В Алгинском районе к педагогической деятельности приступили 8 специалистов, в Иргизском — 7, в Кобдинском — 6, в Шалкарском — 3.

Таким образом, 145 молодых специалистов начали профессиональный путь именно в сельской местности. Они проводят уроки, работают с детьми и участвуют в образовательных и воспитательных проектах школ.

Пополнение районных школ молодыми кадрами остается одним из важных направлений развития сельского образования. Приход молодых специалистов позволяет укреплять педагогические коллективы, обеспечивать школы квалифицированными кадрами и создавать для сельских детей условия для получения качественного образования.