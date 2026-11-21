В Актюбинской области впервые проведена высокотехнологичная операция по имплантации нейростимулятора блуждающего нерва (VNS) пациенту с эпилепсией. Операция выполнена в Актюбинской областной многопрофильной больнице совместно со специалистами Национального центра нейрохирургии города Астаны.

Вмешательство стало частью двухдневного мастер-класса по внедрению современных методов нейрохирургического и эндоваскулярного лечения. В работе приняли участие специалисты Национального центра нейрохирургии, в том числе нейрохирург Бауржан Кунакбаев.

Пациенту 50 лет, эпилепсией он страдает с 2001 года. После консультации с эпилептологом ему было рекомендовано хирургическое лечение с установкой нейростимулятора и электродной системы на левый блуждающий нерв.

Технология VNS применяется при лечении эпилепсии, в том числе лекарственно-резистентных форм заболевания, когда медикаментозная терапия не обеспечивает достаточного контроля над приступами. Специальное устройство посылает электрические импульсы через блуждающий нерв, что позволяет снизить частоту и выраженность эпилептических приступов.

В рамках двухдневного мастер-класса специалисты выполнили все девять запланированных высокотехнологичных вмешательств. Помимо первой в регионе операции по имплантации нейростимулятора, проведены четыре операции по селективной ангиографии и эмболизации аневризм сосудов головного мозга, два вмешательства по ангиографии и стентированию внутричерепных артерий при стенозах, а также две операции по стентированию сонных артерий трансрадиальным доступом.

Проведённый мастер-класс стал важным этапом в развитии нейрохирургической и эндоваскулярной службы региона. Практическая работа с ведущими специалистами республиканского центра позволила не только провести сложные хирургические вмешательства, но и передать местным врачам опыт применения современных медицинских технологий.

Ранее пациенты, нуждающиеся в подобных операциях, направлялись в республиканские медицинские центры. Внедрение новых методов на базе областной больницы позволит постепенно расширять возможности оказания высокотехнологичной помощи непосредственно в Актобе.

В областной больнице также рассматривают перспективы дальнейшего развития данного направления. В планах на следующий год — подать заявку на включение операций по имплантации нейростимулятора блуждающего нерва в перечень медицинских услуг, оказываемых в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Таким образом, региональная медицина делает очередной шаг в развитии высокотехнологичной помощи. Внедрение современных методов лечения позволит повысить доступность сложных медицинских вмешательств для жителей Актюбинской области и расширить возможности лечения пациентов по месту жительства.