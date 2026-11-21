Аким Актюбинской области Асхат Шахаров встретился с юной домбристкой Улжан Шурен, ученицей школы искусств имени Казангапа.

Улжан - юная исполнительница, для которой домбра стала верным спутником. Она участвует в разных конкурсах, завоевывая симпатии слушателей, а также исполняет народные песни в общественных местах, популяризируя национальное искусство.

В ходе встречи глава региона поддержал творчество Улжан и подчеркнул важность сохранения и популяризации культурного наследия.

Особую благодарность он выразил за популяризацию творчества Бакира Тажибаева, которому в этом году исполняется 100 лет со дня рождения.

«Национальное искусство - бесценное наследие нашего народа, которое бережно передается из поколения в поколение. Меня радует, что, несмотря на юный возраст, ты проявляешь искренний интерес к народному творчеству и стремишься сохранять наши традиции. Желаю тебе дальнейших успехов, вдохновения и новых творческих достижений», - сказал Асхат Шахаров.

Также аким области отметил важную роль семьи и педагогов в развитии талантов детей и наградил благодарственными письмами маму Улжан и ее преподавателя, которые вносят вклад в ее творческое развитие. А самой Улжан подарил именную домбру и сумку с книгами.

На встрече юная исполнительница проникновенно исполнила песню «Ақбұлақ».