Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду работников сельского хозяйства, внесших значительный вклад в развитие аграрной отрасли. В их числе — директор ТОО «Айс Плюс» из Актюбинской области Куаныш Ищанов. Указом Главы государства он награждён орденом «Құрмет».

Церемония награждения состоялась в Астане в рамках III форума работников сельского хозяйства. Выступая на мероприятии, Глава государства поблагодарил аграриев за добросовестный труд и отметил особую роль сельского хозяйства в развитии экономики страны и обеспечении продовольственной безопасности.

Для Куаныша Ищанова эта награда стала заслуженным признанием многолетнего труда. Руководство хозяйством «Айс Плюс» в Мартукском районе он возглавил в 2015 году.

«Впервые получаем такую высокую награду непосредственно из рук Президента. Для нас это большая честь и одновременно большая ответственность. У нас крупное предприятие, собственная ферма и заводы по производству продукции. Наша готовая продукция поставляется в Астану, Алматы и во все регионы Западного Казахстана. Эта награда — не только моя личная заслуга, но и результат труда всего коллектива. Это наша общая победа», — сказал Куаныш Ищанов.

Группа компаний «Айс» — одно из предприятий Актюбинской области, вносящих вклад в развитие молочного животноводства и увеличение отечественного производства молока.

Основные направления деятельности компании — молочное животноводство и производство молочной продукции. В настоящее время на предприятии насчитывается 1 000 дойных коров. В результате реализации инвестиционного проекта планируется увеличить поголовье до 2 600 коров, а годовой объём производства молока — с 13,5 тыс. до 33 тыс. тонн.

Общий объём финансирования проекта составляет 7,5 млрд тенге. Он реализуется при поддержке акимата Актюбинской области через АО «СПК «Актобе» на условиях льготного финансирования под 2,5% годовых сроком на 10 лет.