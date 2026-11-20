В селе Дмитриевка Мартукского района уже около двух месяцев пользуются природным газом. Жители, которые долгие годы ждали голубое топливо, сегодня отмечают, насколько комфортнее стала их повседневная жизнь. Особенно ощутимы перемены накануне зимы: теперь не нужно запасаться дровами и углём, ежедневно топить печь и выносить золу.

В рамках газификации села Дмитриевка, входящего в Байторысайский сельский округ, проложено 13 километров газопровода. На реализацию проекта направлено 104 миллиона тенге. В результате природный газ появился в 57 домовладениях, где проживают 185 человек.

По словам сельчан, подключение к газу стало исполнением давней мечты. Раньше, особенно в холодное время года, поддержание тепла в доме требовало немало сил и времени. Теперь эти заботы остались в прошлом.

Жительница Дмитриевки Наталья Капитаненко родилась в этом селе и большую часть жизни провела на родной земле. Она рассказывает, что раньше семье приходилось вставать ранним утром, чтобы растопить печь и к началу дня прогреть дом.

«Я родилась в этом селе в 1972 году. С тех пор живу здесь, на своей родной земле. До недавнего времени наш дом отапливался печью. Дрова и уголь нужно было заранее заготавливать, привозить домой, а каждое утро вставать пораньше, чтобы растопить печь. Мы много лет ждали, когда в наше село проведут газ. И вот уже два месяца пользуемся всеми его преимуществами. Теперь просыпаемся в тёплом доме, в течение дня в комнатах сохраняется комфортная температура. Самое главное – больше не нужно носить дрова, топить печь и выносить золу. Очень удобно пользоваться и газовой плитой. То, что раньше казалось несбыточной мечтой, сегодня стало частью нашей повседневной жизни. Мы очень рады таким переменам», – поделилась сельчанка.

Ещё одна жительница села Наталья Мысник проживает в Дмитриевке с 1989 года и работает учителем в местной школе. По её словам, появление природного газа значительно облегчило повседневный быт семьи.

«Наше село долгие годы ждало подключения к природному газу. И вот этот долгожданный день настал. Теперь, возвращаясь домой, мы попадаем в тёплую и уютную атмосферу. Раньше приходилось постоянно топить печь, выносить золу и следить за огнём. Сейчас от этих хлопот мы избавились. Особенно это важно зимой, когда на улице стоят морозы. Появилось больше свободного времени, а в доме стало намного комфортнее. От имени жителей села хочу выразить искреннюю благодарность всем, которые внесли свой вклад в реализацию этого проекта. Спасибо за то, что сделали нашу повседневную жизнь легче и комфортнее. Пусть такая работа по развитию сёл продолжается», – отметила Наталья Мысник.

Для жителей Дмитриевки природный газ – это не просто новая инфраструктура, а реальные перемены в повседневной жизни. Уже два месяца сельчане пользуются голубым топливом и с гораздо меньшими бытовыми заботами готовятся встретить предстоящую зиму.

Давняя мечта жителей осуществилась: в их дома пришли тепло, комфорт и новые возможности для более удобной жизни.