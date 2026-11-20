19 ноября 2026 года в Павлодаре состоялось пленарное заседание Республиканского форума профсоюзов «Еңбек адамы – Ел бірлігінің тірегі» с участием Председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан, члена Қазақстан Халық Кеңесі Сатыбалды Даулеталина и Председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ерлана Кошанова. В работе форума также приняли участие руководители отраслевых и территориальных профсоюзных объединений, первичных профсоюзных организаций, представители трудовых коллективов из регионов страны и социальные партнёры.

Участники представили 25 общенациональных инициатив «Голос человека труда», подготовленных по итогам обсуждений накануне. Они касаются справедливой оплаты труда, безопасности и социальной защиты работников, благополучия работающих семей, сохранения занятости в условиях технологических изменений и участия трудовых коллективов в общественной жизни.

Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин представил стратегические аспекты 25 общенациональных инициатив, изложил позицию профсоюзов и обозначил механизмы продвижения предложений трудовых коллективов на общенациональном уровне. Спикер напомнил, что главной ценностью государства является человек труда.

«Мы часто говорим, что человек труда — опора государства. Но у этой мысли есть важное продолжение. Сильное государство должно быть надёжной опорой для самого человека труда. Человек, который честно работает, должен иметь возможность достойно жить, обеспечивать семью, растить детей и строить планы на будущее. Именно с этого должно начинаться понимание социальной справедливости», — сказал Сатыбалды Даулеталин.

Также Федерация профсоюзов принимала участие в обсуждении конституционных преобразований, внося предложения по вопросам защиты прав и интересов работников. Одним из принципиальных вопросов для профсоюзного движения стало конституционное закрепление нового общественного института - Қазақстан Халық Кеңесі.

Председатель Федерации профсоюзов напомнил, что труд миллионов людей разных профессий и регионов составляет основу экономического развития и общественного согласия. Принципы «Закон и порядок», «Таза Қазақстан» и «Адал азамат», обозначенные Президентом страны, находят отражение и в трудовой жизни — в соблюдении прав работников, требований безопасности и ответственном отношении к своим обязанностям.

«Человек труда ежедневно вносит свой вклад в развитие страны. И справедливо, чтобы развитие страны, в свою очередь, приносило реальные перемены в его жизни. Если экономика растёт, а работающий человек этого не чувствует, значит, нам ещё есть над чем работать. Достойный труд — не только вопрос социальной справедливости. Это важнейшее условие развития самой экономики», — отметил он.

Председатель ФПРК обозначил проблемы, которые непосредственно затрагивают работников: снижение покупательной способности заработной платы из-за роста цен, неисполнение коллективных договоров и нарушения требований безопасности на производстве.

Документ «Голос человека труда. 25 общенациональных инициатив» подготовлен на основе обращений работников, опыта отраслевых и территориальных профсоюзов и практики защиты трудовых прав. Предложения объединены в пять направлений: справедливые доходы и развитие социального партнёрства; безопасность труда и социальная защита; благополучие работающей семьи; развитие человеческого потенциала в условиях технологических изменений; участие работников в общественной жизни.

Для дальнейшей работы предложены три принципа: постоянная связь с трудовыми коллективами, совместная проработка инициатив и обратная связь о результатах их рассмотрения.

Федерация намерена использовать действующие механизмы социального партнёрства — коллективные переговоры, отраслевые и региональные соглашения, трёхсторонние комиссии.

Встреча в Павлодаре стала первым диалогом Қазақстан Халық Кеңесі с профсоюзным сообществом.