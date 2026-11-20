Это направлено на обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов и повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Пожарные посты открыты при поддержке областного акимата в рамках программы Министерства по чрезвычайным ситуациям «Ауыл құтқарушылары». Их основная задача – обеспечить своевременное оказание помощи при пожарах и других чрезвычайных ситуациях, в первую очередь в отдалённых сельских населённых пунктах.