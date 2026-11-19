В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», в Актюбинской области ведется работа по привлечению инвестиций, развитию промышленности и модернизации инфраструктуры. В частности, реализуются проекты в энергетике, производстве, сельском хозяйстве и транспортной сфере. Отдельное внимание уделяется созданию новых рабочих мест и расширению возможностей для бизнеса в городах и селах.

За январь-октябрь 2026 года в основной капитал региона привлечено свыше 1 трлн теңге. Объем промышленного производства составил 2,6 трлн теңге, строительных работ – 403,8 млрд теңге, валовой продукции сельского хозяйства – 396,1 млрд теңге. В регионе ввели 760,8 тыс. м2 жилья, а за 10 месяцев создали порядка 19 тыс. рабочих мест.

Фундаментом для экономики региона на сегодня является промышленность, сельское хозяйство и транспорт. В промышленном секторе развиваются добыча и переработка, в аграрном – растениеводство и животноводство. Новые инвестиционные проекты, включая ветровые электростанции и логистический хаб, дополняют эту базу и расширяют возможности для занятости.

Объем промышленного производства в области составил 2,6 млрд тенге – на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На горнодобывающую промышленность пришлось 15 млрд теңге; рост на 3,3%. В частности, увеличилась добыча металлических руд – на 4%, сырой нефти – на 2%, природного газа – на 1,3%. Также выросли добыча прочих полезных ископаемых и объем услуг в горнодобывающей промышленности.

В обрабатывающей промышленности произведено продукции на 930 млрд теңге. Рост отмечен в химической промышленности – на 21,9%, производстве продуктов питания – на 9,6%, неметаллической минеральной продукции – на 18,3% и машиностроении – на 13,3%. Выпуск напитков увеличился на 8%, продукции легкой промышленности – на 54,3%, фармацевтической продукции – в 2,7 раза.

За десять месяцев в области реализовали 7 инвестиционных проектов общей стоимостью 38,5 млрд теңге, благодаря которым появилось около 170 рабочих мест. Это две ветровые электростанции в Хромтауском районе, центр ремонта и обработки металла, торгово-развлекательный центр, газовая электростанция, расширение производства строительных смесей и придорожный сервисный пункт. До конца года планируется завершить еще три проекта, включая две ветровые электростанции и первый этап строительства склада лекарственных средств.

Чтобы создать благоприятные условия для инвесторов, в области развивают специальные экономические и индустриальные зоны:

Площадь СЭЗ «Ақтөбе» достигла 1,6 тыс. га. В реестр ее участников включены шесть крупных проектов.

В индустриальной зоне «Ақтөбе» уже работают предприятия химической промышленности, производства строительных материалов, логистики и других сфер. Всего здесь реализовано 20 проектов и создано более 671 рабочего места.

В индустриальной зоне «Хромтау» создают условия для формирования промышленного кластера вокруг крупных предприятий района – Донского ГОКа, Актюбинской медной компании и группы «Восход».

Рост деловой активности сопровождается строительством жилья и развитием транспортной инфраструктуры. За десять месяцев в области ввели 760,8 тыс. м2 жилья. Объем строительных работ за этот период составил 403,8 млрд теңге. Всего в 2026 году планируется ввести более 1 млн квадратных метров жилья.

Одновременно увеличивается объем перевозок. За январь-октябрь всеми видами транспорта перевезли 66,4 млн тонн грузов – на 12,3% больше, чем годом ранее. Число пассажиров достигло 71,3 млн, рост составил 5,7%.

Для пассажиров, в рамках инициативы Главы государства по модернизации железнодорожной инфраструктуры, в регионе обновляют железнодорожные вокзалы. Программа охватывает семь объектов и оценивается в 10,7 млрд теңге. Станции в Ақтөбе, Алға, Шалқар, Жем, Шұбарқұдық и Қарауылкелді уже завершены. Работы на вокзале Қандыағаш продолжаются по графику.

Еще один транспортный проект реализуется на территории аэропорта Актобе. Здесь готовят площадку для многофункционального логистического хаба, который совместно развивают турецкая компания SISTEM LOJISTIK и Kazpost. Сейчас разрабатывается проектная документация, оформляются технические условия для подключения к инженерным сетям и ведётся подготовка к строительству.

В рамках развития автомобильной инфраструктуры на трассе «Ақтөбе – Қарабұтақ – Ұлғайсын» протяженностью 262 км завершены и введены в эксплуатацию первые 28 км. Стоимость проекта составляет 496,3 млрд теңге. В целом проекты строительства, реконструкции и ремонта охватывают более 1,8 тыс. км дорог. Доля дорог в удовлетворительном состоянии выросла с 78% до 84%. К 2029 году планируется довести – до 95%.

В регионе продолжается модернизация коммунальных сетей. В рамках ремонтной кампании отремонтировали 633 котельные, 91,7 км водопроводных и канализационных сетей, 11,4 км тепловых и 304,7 км электрических сетей. Также работы провели на 1 089 социальных и коммунальных объектах.

На Актюбинской теплоэлектроцентрали завершили работы на 13 котлах и шести турбоагрегатах. Компания «Энергосистема» отремонтировала 304,7 км электросетей и 136 единиц электрооборудования. В рамках инвестиционной программы стоимостью 16,8 млрд теңге продолжаются работы на 590,4 км сетей. Работы планируется завершить до конца текущего года.

По Национальному проекту «Модернизация энергетического и коммунального секторов»в 2026 году коммунальные организации подали 17 заявок на общую сумму 25,1 млрд теңге – на проекты в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и установки приборов учета. По восьми проектам заключены договоры с подрядчиками, на пяти начались строительно-монтажные работы. На следующий год подготовлен перечень из 14 проектов общей стоимостью 30,4 млрд теңге.

В рамках газификации региона в этом году голубое топливо провели в 9 сел, где живут порядка 4 тыс. человек. Строительство газопровода в с. Жерұйық Алгинского района находится на завершающей стадии.

В тоже время, валовая продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства с начала года составила 396,1 млрд теңге. Уборочная кампания завершена: с площади 435 тыс. га собрано около 625 тыс. тонн зерна. На поддержку отрасли в 2026 году выделено 16,5 млрд теңге, а по программе «Кең дала-2» 67 хозяйствам выдали кредиты на 8 млрд теңге. Всего же, на 2026-2027 годы запланировано 11 инвестиционных проектов в агросекторе общей стоимостью 94,9 млрд теңге. Вместе с тем, в рамках программы тиражирование опыта СКО из местного бюджета выделен кредит на сумму 1,6 млрд теңге на модернизацию птицефабрики ТОО «Ramazan Qus».

В целом с начала года в регионе создано порядка 19 тыс. рабочих мест, около 11 тыс. из них – постоянные.