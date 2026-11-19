Премьер-министр Олжас Бектенов посетил шахту «Болашак» Донского горно-обогатительного комбината АО «ТНК «Казхром» в Хромтауском районе Актюбинской области, где проверил принимаемые меры по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда. Внимание уделено внедрению современных технологий предупреждения производственных рисков и цифровых систем контроля.

Проект является одним из крупнейших в отечественной горно-металлургической отрасли. Запуск шахты состоялся в декабре 2024 года с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.

Шахта объединяет два месторождения – Миллионное и Алмаз-Жемчужина – и включает шесть подземных горизонтов. На ее территории находится самый глубокий шахтный ствол в Казахстане протяженностью более одного километра. Производственная мощность составляет порядка 7 млн тонн хромитовой руды в год. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются примерно в 1 трлн теңге. Создано 1,8 тыс. рабочих мест.

Генеральный директор АО «ТНК «Казхром» Ержан Абдулабеков доложил о применяемых технологиях добычи и мерах по обеспечению промышленной безопасности. В рамках объявленного Главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта внедряются цифровые решения, направленные на повышение эффективности производства. На шахте используются современные высокопроизводительные системы разработки и самоходная техника, позволяющие сократить долю ручного труда и повысить производительность. Применяется интеллектуальная система подземного позиционирования для отслеживания местонахождения персонала и оборудования. Для выработки технологических решений привлечены профильные научные организации Казахстана и зарубежных стран, разработан проект дегазации. Работа по совершенствованию системы промышленной безопасности включает научные исследования, цифровое моделирование и внедрение современных инженерных решений.

В ходе посещения шахты Премьер-министр акцентировал внимание на вопросах промышленной безопасности и охраны труда. С учетом выявленных ранее нарушений и аварий Олжас Бектенов поручил усилить контроль за соблюдением установленных требований на производственных объектах, обеспечить надлежащее техническое состояние оборудования и принять дополнительные меры по предупреждению несчастных случаев. Подчеркнута персональная ответственность руководителей предприятий за создание безопасных условий труда и минимизацию рисков для жизни и здоровья работников.

«Глава государства последовательно проводит политику укрепления конституционного принципа "Закон и Порядок" во всех сферах общественной и экономической жизни. Для промышленности это прежде всего безусловное соблюдение требований безопасности и ответственность руководителей за жизнь и здоровье работников. Необходимо переходить от реагирования на происшествия к системному предупреждению рисков и активно внедрять цифровые инструменты контроля. Безопасность труда должна стать неотъемлемой частью производственной культуры каждого предприятия», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В целом в Казахстане Министерством по чрезвычайным ситуациям ведется последовательная работа по цифровизации контроля за промышленной безопасностью. В Ситуационный центр ведомства круглосуточно поступают данные систем позиционирования и видеомониторинга с 20 шахт и рудников ТОО «Karaganda Komir», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Шалкия Цинк LTD» и Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром». Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение работников и техники, контролировать состояние рудничного воздуха, выявлять опасные факторы и оперативно передавать сигналы оповещения.