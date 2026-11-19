Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область ознакомился с промышленным потенциалом региона, деятельностью крупных производственных предприятий и ходом реализации инвестиционных проектов. Развитие промышленности и укрепление производственного потенциала страны входят в число приоритетов, обозначенных в Послании Президента народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

В Хромтауском районе руководитель Правительства посетил предприятие по добыче и обогащению медных и медно-цинковых руд ТОО «Актюбинская медная компания» (с. Көктау), предприятия группы Eurasian Resources Group (г. Хромтау).

На производственной площадке ТОО «Актюбинская медная компания» Олжас Бектенов осмотрел обогатительную фабрику и горно-обогатительный комбинат по производству медного концентрата. Продемонстрированы технологии селективной и коллективно-селективной флотации, позволяющие эффективно извлекать медь и цинк из сложных по составу руд с минимальными потерями полезных компонентов. На предприятии также используются цифровые отечественные разработки, такие как «Цифровой помощник флотатора» и автоматизированная система управления горным транспортом, направленные на повышение производительности и безопасности производственных процессов.

Генеральный директор ТОО «Актюбинская медная компания» Фарит Суфьянов доложил, что производственная мощность фабрики составляет 5 млн тонн переработки руды в год. С начала работы предприятия в развитие производства инвестировано 407 млрд теңге, создано более 2 тыс. рабочих мест. В настоящее время предприятие реализует проекты по строительству подземных рудников на месторождениях «50 лет Октября» и «Приорское», а также расширению добычи на месторождении «Лиманное». Их реализация позволит расширить сырьевую базу предприятия и создать новые рабочие места. С учетом новых проектов совокупный объем инвестиций увеличится почти вдвое и превысит 800 млрд теңге.

На территории АО «ТНК «Казхром» (входит в группу ERG) Премьер-министр ознакомился с производственными показателями, ходом реализации инвестиционных проектов и планами по дальнейшему развитию предприятий группы ERG в Актюбинской области. Генеральный директор АО «ТНК «Казхром» Ержан Абдулабеков проинформировал о новых инвестиционных проектах с общим объемом вложений $3,4 млрд, охватывающих четыре ключевых направления: создание алюминиевого кластера стоимостью $1,3 млрд, развитие энергетики – почти $1 млрд, строительство второй и третьей очередей шахты «Болашақ» – свыше $800 млн, а также возведение новой фабрики окатышей стоимостью $300 млн.

Первые объекты планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году: в настоящее время ведется проектирование завода автомобильных алюминиевых дисков, также будут реализованы проекты по строительству утилизационной электростанции в Актобе и запуску производства галлия. В 2028 году намечен запуск энергоблока №7 Аксуской электростанции и завершение первого этапа модернизации Павлодарского алюминиевого завода. На 2029 год предусмотрен запуск ветроэлектростанции «Тассай», фабрики окатышей, завершение второго этапа модернизации Павлодарского алюминиевого завода и строительство нового электролизного завода КЭЗ-2. В 2030 году планируется запуск газотурбинной надстройки на Шымкентской ТЭЦ-3, до 2034 года – полная реализация второго и третьего этапов шахты «Болашақ».

Премьер-министру доложено о планах по производству из отечественного алюминия до 500 тыс. автомобильных дисков в год к концу 2027 года. Продукция будет ориентирована в том числе на автопроизводственные компании Astana Motors и Hyundai, с которыми уже заключены соответствующие меморандумы.

Олжас Бектенов отметил важность развития в регионах промышленного каркаса.

«Как подчеркивает Глава государства, именно сильные регионы формируют сильную страну. В этой связи особое значение имеют вопросы сбалансированного территориального развития, повышения инвестиционной привлекательности регионов и укрепления их экономического потенциала. Важно создавать благоприятные условия для развития отечественных предприятий, расширения производственных мощностей и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил Премьер-министр.

По итогам посещения объектов Премьер-министр поручил обеспечить дальнейшую технологическую модернизацию предприятий и углубление переработки минерального сырья. Акцент сделан на повышении доли казахстанского содержания в закупках крупных компаний, расширении сотрудничества с отечественными производителями и субъектами малого и среднего бизнеса.