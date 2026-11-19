В Актюбинской области становится всё больше предпринимателей, которые развивают сельское хозяйство, создают собственное дело и вносят вклад в развитие родного края. Один из них – руководитель крестьянского хозяйства «Жаңа-Ел» Алтынбек Зейнуллин, который в 2017 году начинал своё дело всего с девяти овец. Сегодня поголовье хозяйства превышает тысячу голов, а сам предприниматель успешно развивает сразу два направления – животноводство и растениеводство.

Любое большое дело начинается с небольшого шага. Для Алтынбека Зейнуллина таким шагом стали девять овец. Основанное в 2017 году хозяйство за несколько лет прошло путь от небольшого семейного начинания до полноценного сельскохозяйственного предприятия.

Одним из приоритетных направлений работы стало улучшение породных качеств скота. В хозяйстве ведётся работа по скрещиванию овец с эдильбаевской породой. Это позволяет улучшать качественные характеристики поголовья, повышать продуктивность и укреплять потенциал хозяйства.

На достигнутом предприниматель не остановился. Последние два года хозяйство занимается также растениеводством. Таким образом, наряду с животноводством здесь последовательно развивается и земледелие, расширяются масштабы деятельности.

Рост поголовья с девяти до более чем тысячи овец – результат не случайного успеха, а ежедневного труда, настойчивости, хозяйственной ответственности и умения грамотно использовать возможности родной земли.

Такие инициативные и трудолюбивые люди становятся важной опорой сельской экономики, вносят реальный вклад в развитие агропромышленного комплекса и укрепление продовольственного потенциала региона.

В этом году Казахстан отмечает 35-летие Независимости. Это особый период, когда важно отметить не только достижения страны, но и вклад людей, которые своим ежедневным трудом обеспечивают её развитие. История Алтынбека Зейнуллина – пример того, как благодаря целеустремлённости и преданности своему делу можно добиться результата, оставаясь верным родной земле.