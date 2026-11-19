За последние два года в Актюбинской области открыто 28 пожарных постов. Это важный шаг на пути к обеспечению безопасности сельских жителей.

Новые пожарные посты, открытые при поддержке акимата в рамках программы Министерства по чрезвычайным ситуациям «Ауыл құтқарушылары», позволяют оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации в отдалённых населённых пунктах.

Каждый открытый пост – это залог спокойствия и безопасности сельских жителей. Это конкретная работа, направленная на спасение человеческих жизней, предупреждение пожаров и повышение уровня защищённости населения.