Под председательством акима области Асхата Шахарова состоялось совместное заседание Региональной комиссии по противодействию коррупции и Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участники рассмотрели вопросы повышения прозрачности деятельности государственных и подведомственных организаций, работу по переселению жителей из аварийного жилья, а также подготовку к пожароопасному сезону 2027 года.

Заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы Руслан Мажитов представил результаты антикоррупционного анализа. В числе приоритетных направлений дальнейшей работы он обозначил совершенствование кадровых процедур, повышение достоверности данных, расширение цифровизации государственных услуг и процессов, автоматизацию расчетов и повышение прозрачности финансовых операций.

Отдельное внимание уделили профилактике коррупционных рисков в системе образования. Как сообщила руководитель областного управления образования Булбул Кузембаева, в подведомственных организациях внедряются цифровые инструменты, направленные на повышение открытости и прозрачности финансовых и кадровых процессов. В частности, используются электронный учет рабочего времени, механизмы контроля начисления заработной платы, автоматизированы государственные услуги и процедуры приема в колледжи. Продолжается работа по развитию антикоррупционного комплаенса и повышению открытости деятельности образовательных учреждений.

Также участники рассмотрели вопросы переселения жителей из аварийного и ветхого жилья. В регионе применяются различные механизмы решения жилищного вопроса, включая выплату компенсаций, реновацию жилищного фонда, приобретение и строительство жилья из коммунального фонда, а также реализацию проектов с привлечением инвесторов. Работа проводится совместно с профильными управлениями и местными исполнительными органами.

Еще одним вопросом повестки стала подготовка к пожароопасному сезону 2027 года. Участники обсудили состояние наиболее подверженных возгораниям территорий, меры профилактики и готовность сил и средств к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Подводя итоги заседания, Асхат Шахаров поручил профильным ведомствам и местным исполнительным органам обеспечить своевременное исполнение поставленных задач, усилить межведомственное взаимодействие и повысить результативность принимаемых мер.

Особое внимание глава региона уделил подготовке к пожароопасному периоду 2027 года. Акимам города и районов поручено обеспечить готовность необходимых сил и средств, организовать постоянный мониторинг пожароопасных территорий, а также завершить работу по созданию пожарных постов в рамках программы «Ауыл құтқарушылары».

«Все вопросы, которые сегодня были рассмотрены, требуют конкретных решений и постоянного контроля. Руководители управлений и акимы на местах должны не ограничиваться формальным исполнением поручений, а обеспечивать реальный результат. Особое внимание необходимо уделить предупреждению возможных рисков, своевременному выявлению проблем и готовности служб к оперативному реагированию», — подчеркнул глава региона.