В Актюбинской области число населённых пунктов, поддержавших инициативу добровольного отказа от продажи и употребления алкогольной продукции, увеличилось ещё на 25 и достигло 59.

Сегодня в этих сёлах проживают в общей сложности 14 616 человек.

В частности, инициативу поддержали 4 села в Айтекебийском районе, 3 — в Алгинском, 6 — в Байганинском, 2 — в Иргизском, 8 — в Мугалжарском, 7 — в Темирском, 4 — в Уилском, 4 — в Кобдинском, 9 — в Мартукском, 9 — в Шалкарском, 2 — в Каргалинском и 1 село в Хромтауском районе.

Отметим, что одним из первых в регионе эту инициативу в 2017 году поддержало село Карасу Уилского района.

Акимат области совместно с правоохранительными и другими уполномоченными органами проводит системную работу по расширению инициативы, профилактике правонарушений среди сельского населения и популяризации здорового образа жизни.

По результатам проведённого анализа установлено, что за последние пять лет в указанных населённых пунктах не зарегистрировано ни одного преступления. Кроме того, в сёлах, отказавшихся от употребления алкоголя, отмечается снижение числа бытовых конфликтов и правонарушений, укрепление общественного порядка и повышение безопасности жителей.

Особое внимание уделяется и развитию сельских населённых пунктов. Ведётся строительство и модернизация объектов образования и здравоохранения, обеспечение сёл питьевой водой и газом, ремонт автомобильных дорог, а также развитие инженерной инфраструктуры.

Кроме того, в текущем году в области было организовано около 960 спортивных и культурных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи и профилактику вредных привычек. В них приняли участие более 133 тысяч молодых людей.

Основная цель инициативы — формирование безопасной общественной среды в сельских населённых пунктах, сохранение здоровья населения и укрепление культуры здорового образа жизни.