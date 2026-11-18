В Актюбинской области продолжается работа по обеспечению жильём граждан, состоящих в очереди на получение жилья, в рамках поручений Президента. В этом году в порядке очередности 51 гражданину вручены ключи от квартир. Все жилые помещения прошли ремонт. Подключены газ, электричество и водоснабжение, подано тепло.

Ключи от новых квартир новосёлам в торжественной обстановке вручил аким Алгинского района Асланбек Шуйиншалиев.

Для новосёлов это долгожданное и радостное событие. Одна из них – Дилноза, которая долгое время состояла в жилищной очереди. Она поделилась своими впечатлениями после получения ключей от новой квартиры.

«Я стояла в очереди на жильё. Слава Богу, сегодня наконец получила долгожданную квартиру. Мои надежды оправдались. Сейчас дети находятся на занятиях, но они уже с нетерпением ждут возможности прийти домой. Уверена, что они очень обрадуются нашему новому дому. Это особенный и очень радостный день для нашей семьи», – рассказала она.

Разделяет радость новосёлов и семья Сагидоллы Айдосова. По его словам, сегодня ключи от квартиры получила его невестка Айгерим, супруга сына Азамата. Для всей семьи это стало долгожданным событием.

«Сегодня наша невестка Айгерим получила ключи от квартиры. Нашей радости нет предела. От всей души благодарю всех, кто подарил нашей семье этот счастливый момент. Большое спасибо всем!», – отметил Сагидолла Айдосов.

Отметим, что в настоящее время в Алгинском районе в очереди на получение жилья зарегистрирован 1 731 гражданин. Работа по обеспечению жильём нуждающихся жителей района будет продолжена.