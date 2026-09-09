Запущено движение по двум мостам Акжар и Жазык в Хромтауском районе
Открыто движение для автотранспорта по новой дороге между селами Акжар и Просторное в Хромтауском районе.
Это 28 километров новой асфальтированной трассы первой технической категории. На участке есть два путепровода — в районе села Акжар и над железнодорожным переездом Жазык.
На сегодняшний день открыты две из четырех полос движения.
Повышение технической категории дороги и наличие путепроводов обеспечивают безопасное и беспрепятственное движение автомобилистов, исключая ожидания на железнодорожном переезде.
В целом реконструкция автомобильной дороги «Актобе — Карабутак — Улгайсын» с переводом ее с третьей на первую техническую категорию продолжается. Общая протяженность проекта составляет 262 километра. По всем семи участкам определены подрядчики, строительные работы ведутся в активном темпе.