В рамках проекта «Ауыл аманаты» жительница города Шалкар Кужахметова Махаббат Жангелдиевна получила льготный кредит в размере 9,2 млн тенге и вместе с супругом открыла центр технического обслуживания автомобилей.

В настоящее время в центре проводится ремонт автомобилей и предоставляются различные услуги по их техническому обслуживанию.

В частности, здесь выполняют ремонт ходовой части и двигателя, компьютерную диагностику, замену масла, сварочные работы, проточку тормозных дисков, заправку кондиционеров и другие виды услуг.

Предприниматель эффективно воспользовалась возможностями государственной программы и развивает собственное дело. Это один из примеров успешной реализации проекта «Ауыл аманаты».

Подобные инициативы позволяют жителям открывать собственный бизнес, увеличивать доходы и создавать новые рабочие места.