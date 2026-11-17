В Хромтау ведется работа по формированию у школьников навыков, востребованных на рынке труда.

Совершенствование системы образования, повышение качества обучения, широкое внедрение цифровых технологий и эффективное использование возможностей искусственного интеллекта являются одними из ключевых направлений развития образовательной сферы. Эти задачи соответствуют приоритетам, обозначенным Главой государства в Послании, и определяют основные ориентиры модернизации системы образования региона.

В этом направлении в Хромтауском районе ведется работа по профессиональной ориентации школьников, знакомству с востребованными на рынке труда профессиями и формированию новых компетенций.

В частности, специалисты Карьерного центра проводят встречи с учащимися 9–11 классов школ района, в ходе которых знакомят их с возможностями онлайн-платформы обучения Skills Enbek.

В 2026 году в Хромтауском районе планируется обучить на данной платформе 987 школьников. Инициатива направлена на расширение образовательных возможностей молодежи, развитие профессиональных интересов и освоение навыков, необходимых для будущей трудовой деятельности.

В ходе встреч специалисты разъясняют учащимся порядок регистрации на платформе Skills Enbek, принципы выбора образовательных курсов, возможности бесплатного обучения, а также условия получения сертификата после завершения курса.

На сегодняшний день на платформе Skills Enbek размещено 568 учебных курсов по различным профессиональным направлениям, 361 из которых доступен бесплатно. Продолжительность обучения составляет от 2 до 72 часов. Платформа позволяет пользователям самостоятельно выбирать интересующие направления и получать новые знания в онлайн-формате.