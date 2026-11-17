По информации руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Досжана Алибекова, озвученной на аппаратном совещании под председательством акима области Асхата Шахарова, по итогам девяти месяцев 2026 года объем промышленного производства в регионе составил 2,3 трлн тенге. Индекс физического объёма достиг 101,1%. В промышленной сфере функционируют более 4500 предприятий, на которых занято 45,6 тысячи человек.

В горнодобывающей промышленности зафиксирован рост на 3,1%. Объем производства составил 1,3 трлн теңге, увеличившись на 211 млрд теңге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В обрабатывающей промышленности с начала года произведено продукции на 835 млрд теңге. Индекс физического объема составил 99,3%.

Положительная динамика отмечена в фармацевтике (ИФО – 296%), производстве строительных материалов (рост на 123,1%, до 63,1 млрд теңге) и химической промышленности (рост на 118%, до 98,6 млрд теңге).

Как отметил Досжан Алибеков, для наращивания промышленного потенциала региона предусмотрена реализация крупных инвестиционных проектов. Среди них – строительство цементных заводов, предприятий по производству стеклянной тары, картона и бумаги, безалкогольных напитков, а также развитие железнодорожной инфраструктуры и агропромышленного комплекса.

Параллельно реализуется программа модернизации действующих производств, охватывающая 16 крупных предприятий в шести отраслях промышленности. Общий объем инвестиций составляет 12,9 млрд теңге. Планируется создать более 80 новых рабочих мест. Проекты предусматривают обновление оборудования, автоматизацию и цифровизацию производственных процессов, внедрение новых технологий и расширение производственных мощностей.

Отдельно рассмотрен вопрос поддержки местных товаропроизводителей. По итогам первого полугодия 2026 года объём закупок крупных предприятий и организаций составил 648 млрд теңге. Доля местного содержания достигла 52,2%, что на 2,8 процентного пункта выше прошлогоднего показателя.

С начала года в Единый реестр казахстанских товаропроизводителей включено более 80 региональных предприятий с 2 400 наименованиями продукции. Кроме того, заключено 9 офтейк-контрактов на сумму 73,5 млрд теңге и 54 долгосрочных договора.

На совещании также рассмотрены меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках программы «Іскер аймақ» поддержку получили 107 проектов на общую сумму кредитов 4,5 млрд теңге.

Аким области подчеркнул, что развитие отечественного производства, увеличение доли обрабатывающей промышленности и снижение импортозависимости должны оставаться одними из ключевых приоритетов региональной экономической политики.

«Наша главная задача – не просто сохранять действующие производства, а создавать условия для их расширения, открытия новых предприятий и выпуска конкурентоспособной отечественной продукции. Необходимо максимально использовать имеющийся производственный потенциал региона, поддерживать местных предпринимателей и последовательно снижать зависимость от импортных товаров», – отметил Асхат Шахаров.

По итогам совещания аким области поручил разработать конкретный план развития обрабатывающей промышленности и увеличения объемов производства, определить резервы для полной загрузки действующих производственных мощностей и запуска новых предприятий.

Также поручено активизировать работу по расширению рынков сбыта продукции местных товаропроизводителей, оказать им содействие во включении в Единый реестр казахстанских товаропроизводителей и проработать вопросы обеспечения региональных предприятий отечественным сырьем.

Особое внимание будет уделено выявлению проблемных вопросов предприятий и выработке конкретных механизмов их решения. Работа по развитию и поддержке отечественного производства должна быть выведена на новый уровень.