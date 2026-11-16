Глава региона принял нового ректора университета

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров встретился с вновь назначенным ректором Актюбинского регионального университета имени Кудайбергена Жубанова Гульзат Кобеновой.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию поручений Главы государства, обозначенных в Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», в части повышения качества высшего образования и развития науки. Также речь шла об укреплении научного потенциала университета и обеспечении региона квалифицированными кадрами.

Глава региона подчеркнул значимость вуза для социально-экономического развития области. По его словам, перед университетом стоят важные задачи по подготовке конкурентоспособных специалистов, интеграции образования и науки с производством, а также расширению международного сотрудничества.

Асхат Шахаров пожелал новому ректору успехов в ответственной работе и выразил уверенность в дальнейшем укреплении образовательного и научного потенциала университета.

Отметим, Гульзат Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова и Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова.

Трудовую деятельность начала в 1998 году с преподавательской работы. В 2002–2009 годах занимала руководящие должности в высшем учебном заведении. В 2009–2010 годах работала в Министерстве культуры и информации РК, в 2010–2018 годах – в Министерстве образования и науки РК.

В разные годы занимала должности заместителя директора Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, заведующей сектором и инспектора Канцелярии Президента РК, а также возглавляла комитеты по контролю и обеспечению качества в сфере образования и науки. В 2022–2023 годах руководила Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования РК.

До назначения ректором занимала должность вице-министра науки и высшего образования Республики Казахстан.