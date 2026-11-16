В Актобе начнётся приём детей в специальный детский сад на 300 мест

Сегодня, 16 ноября, в Актобе начинается постановка в очередь и приём детей в новый государственный детский сад для детей с особыми образовательными потребностями.

Дошкольная организация рассчитана на 300 мест и откроется в ноябре текущего года в жилом массиве Есет батыр города Актобе.

Новый детский сад предназначен для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, речевыми нарушениями, а также особенностями интеллектуального развития.

С учётом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей каждого ребёнка здесь будет организована специальная педагогическая поддержка и коррекционно-развивающая работа. Для воспитанников создадут условия для всестороннего развития, социальной адаптации и формирования необходимых навыков.

Постановка детей в очередь и приём в детский сад будут осуществляться через информационную систему «DaraBala». При распределении мест будут учитываться возраст ребёнка, его индивидуальные потребности и наличие свободных мест.