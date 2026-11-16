Профилактическая акция перед зимним сезоном

В преддверии зимнего сезона сотрудники Актюбинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» совместно с инспекторами дорожной полиции провели профилактическую акцию на автомобильных дорогах республиканского значения.

В ходе мероприятия водителям, в том числе выполняющим дальние рейсы, напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима и безопасной дистанции. Особое внимание уделили подготовке автомобилей к зимним условиям и необходимости использования зимних шин.

Участникам акции раздали информационные памятки с рекомендациями по безопасному вождению в холодное время года.