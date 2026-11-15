Актюбинский акын получил путевку на айтыс «Алтын домбыра»

В городе Актобе в честь 35-летия Независимости Республики Казахстан состоялся республиканский айтыс акынов под названием «Жаңа дәуір – жасампаз ел». В состязании, посвященном прославлению национального искусства, приняли участие айтыскеры из разных регионов страны.

Ведущим айтыса выступил известный акын Аманжол Алтай. Председателем жюри стал Народный писатель Казахстана, известный поэт Журсин Ерман.

В ходе состязания на тему «Жаңа дәуір – жасампаз ел» акыны посвятили свои выступления конституционным принципам: «Справедливый Казахстан», «Закон и порядок», «Адал азамат», «Таза Қазақстан». Также в их песенных импровизациях нашли отражение темы единства народа, общественной ответственности, национальных ценностей и созидательных идей.

По итогам айтыса Гран-при завоевал представитель Актюбинской области Нурбол Жауынбаев. Он был награжден денежным призом в размере 2 миллионов тенге и получил путевку на республиканский айтыс «Алтын домбыра», который состоится 4–5 декабря в Астане.

Первое место занял Рустем Кайыртай из области Абай, получивший 1,5 миллиона тенге. Второе место и приз в размере 1 миллиона тенге достались представительнице Актюбинской области Аруне Керимбек. Третье место разделили представитель Кызылординской области Мейирбек Султанхан и акын из Павлодарской области Рауан Кайдар. Каждый из них получил по 750 тысяч тенге.

Кроме того, Абай Жолмаганбетов из Мангистауской области и Жулдыз Кожабекова из Актюбинской области были удостоены специальной премии имени Нурпеиса Байганина. Каждый из них получил по 600 тысяч тенге.

Специальными призами в размере 500 тысяч тенге также награждены Кабдолла Бейисхан из Северо-Казахстанской области, Батыржан Кадырбай из Атырауской области и Нурдаулет Омирбек из Туркестанской области.