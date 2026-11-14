Уильским лесникам передали новый грузовой автомобиль

Материально-техническая база Уилского учреждения по охране лесов и животного мира пополнилась новым малотоннажным грузовым автомобилем. Ключи от техники вручили в рамках областного семинара «Лесные защитники – 2026».

В мероприятии приняли участие руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области Исатай Еспаганбетов, аким Уилского района Сакен Займолдин и сотрудники лесохозяйственных учреждений региона.

В ходе семинара участники обсудили итоги работы отрасли, актуальные вопросы и дальнейшие задачи, а также обменялись профессиональным опытом. Аким района отметил вклад лесных специалистов в сохранение природы и озеленение территорий, поблагодарил их за труд и вручил награды ряду работников.

Завершился семинар спортивными соревнованиями по волейболу.