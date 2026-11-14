В Актобе на ярмарке «Дала дәмі» реализовали более 8,5 тонны сельхозпродукции

В Актобе продолжается реализация республиканской концепции «Дала дәмі», направленной на обеспечение жителей качественными продуктами по доступным ценам и поддержку отечественных сельхозпроизводителей.

Очередная сельскохозяйственная ярмарка прошла на коммунальном рынке «Табыс». Свою продукцию представили товаропроизводители Алгинского, Хромтауского и Темирского районов.

В общей сложности участники реализовали 3,8 тонны мяса, более 1,4 тонны молочной продукции и 3,3 тонны овощей. Продукты продавались на 15–20% ниже рыночной стоимости.

Помимо мясной, молочной и овощной продукции, посетителям предложили товары, произведённые в рамках проекта «Ауыл аманаты».

Ярмарки в рамках концепции «Дала дәмі» будут проходить в Актобе каждую субботу до конца 2026 года.