Выслушал обращения граждан по личным вопросам

Сегодня, 13 ноября, аким Актюбинской области Асхат Шахаров провёл онлайн-приём граждан по личным вопросам.

В ходе приёма жители подняли вопросы обеспечения жильём, завершения строительства долевых объектов, дорожной инфраструктуры, электроснабжения и качества медицинских услуг.

По каждому обращению ответственным управлениям и организациям были даны соответствующие поручения. Глава региона поручил всесторонне рассмотреть озвученные проблемы в соответствии с принципом «Закон и порядок» и проработать возможные пути их решения.

Обращения граждан взяты на личный контроль акима области.