Асхат Шахаров обсудил перспективы сотрудничества с руководителем «Қазақ газеттері»

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров принял генерального директора ТОО «Қазақ газеттері» Ержана Байтлеса.

В ходе встречи обсуждались основные положения Послания Президента народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», государственные инициативы «Адал азамат», «Закон и порядок» и «Таза Қазақстан», социально-экономическое развитие региона, реализуемые в области инициативы и масштабные проекты, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере медиа.

Товарищество «Қазақ газеттері» - одна из ведущих медиаструктур страны, ставшая опорой отечественной периодической печати. В его состав входят издания «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Ана тілі», «Ақиқат», «Мысль», «Уйғур авази», «Ұлан», «Ақ желкен», «Балдырған» и «Дружные ребята».

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем укреплении связей между регионом и республиканскими средствами массовой информации.