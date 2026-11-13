В Актюбинской области заготовлено более 2,4 млн тонн кормов для скота

В Актюбинской области работы по заготовке кормов на зимний период проведены в соответствии с планом. В этом году в регионе сложились благоприятные условия для сенокоса, благодаря чему хозяйства смогли полностью сформировать необходимые запасы кормов.

По данным управления сельского хозяйства, в регионе насчитывается более 628 тысяч голов крупного рогатого скота, 1,2 миллиона овец и коз, свыше 417 тысяч лошадей и 26 тысяч верблюдов. Для обеспечения животных кормами в зимний период была проведена масштабная подготовительная работа.

Всего по области заготовлено 2 млн 418 тыс. 500 тонн кормов, включая сено, сенаж, силос, концентрированные корма и солому. В том числе подготовлено более 2 млн тонн сена, свыше 225 тысяч тонн концентрированных кормов и 110 тысяч тонн соломы. Остальной объём приходится на сенаж и силос. Таким образом, основные планы по заготовке кормов полностью выполнены, а по ряду показателей достигнуты результаты выше запланированных.

В кампании по заготовке кормов по области было задействовано более 1 400 тракторов, свыше 1 300 косилок и более тысячи пресс-подборщиков. Кроме того, с начала года сельскохозяйственные формирования приобрели 466 единиц новой кормозаготовительной техники на общую сумму 3,7 млрд тенге.

Также хозяйствам оказана государственная поддержка. В этом году из бюджета на субсидирование животноводства предусмотрено 4,2 млрд тенге. Для обеспечения аграриев доступным топливом, необходимым для заготовки кормов, им выделено более 615 тонн льготного дизельного топлива по цене 275 тенге за литр.

В настоящее время более 35 тысяч дворов по области полностью обеспечены запасами сена на зимний период.