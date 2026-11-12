Названия улиц Актобе приведут к единому стандарту на картах 2GIS и Яндекса

В Актобе проверят названия 1 081 улицы на цифровых картах и устранят выявленные несоответствия. Работа направлена на приведение адресных данных в электронных картографических сервисах в соответствие с уличными указателями на государственном языке и обеспечение правильного написания названий.

В связи с этим руководитель управления по развитию языков Актюбинской области Алтынай Юнисова провела встречу с представителями 2GIS и Яндекс Карт. Стороны обсудили вопросы унификации названий улиц на цифровых платформах, исправления ошибок в написании и полного указания имен исторических личностей.

В ходе встречи были представлены результаты мониторинга данных двух картографических сервисов. По итогам проверки наряду с положительными изменениями выявлен ряд недостатков, связанных с написанием названий на государственном языке, их полнотой и соответствием официальным уличным указателям.

В настоящее время в Актобе насчитывается 1 081 улица. В дальнейшем работа по приведению названий улиц в цифровых картах в соответствие с официальными вариантами будет продолжена.

Основная задача – обеспечить правильное отображение названий улиц Актобе не только на официальных уличных указателях, но и на цифровых картах, которыми жители пользуются ежедневно. Это позволит жителям и гостям города быстрее и удобнее находить необходимые адреса.